Liderler görüşmesi tamamlandı
Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis'in ara bölgedeki görüşmesi tamamlandı
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SAAT: 13.50
Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in görüşmesi az önce tamamlandı.
Akıncı saat 14.20’de basın açıklaması yapacak.
Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin 2 fotoğraf servis etti.
Fotoğraflarda iki liderin baş başa görüştüğü görülüyor.
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Etiketler : akıncı, kıbrıs sorunu, anastasiadis
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