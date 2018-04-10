Lider bitti demedi: 1-0

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı hafta kapanış maçında Yenicami ile Binatlı karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan ve zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada gülen taraf 1-0’lık skorla Yenicami oldu. Her iki takımın da net gol şansları ve pozisonlar bulduğu karşılaşmada Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka Okoye 68’inci dakikada sahneye çıkarak ceza yayı üzerinden sert şutunda topu filelerle buluşturdu ve takımını galibiyete taşıdı.

Beş puanlık fark

Ligin tamamlanmasına dört maç kala Yenicami en yakın rakibi Doğan Türk Birliği ile 5 puan yakaladı ve 55 puana yükseldi. Binatlı’nın ise lider ile arasında 9 puanlık fark oluştu ve Güzelyurt ekibi şampiyonluk umutlarını bitirmiş oldu.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek**, Halil E. Canaloğlu**, Ahmet Özkurtuluş**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Emin Atabek***

Oladele Oshobe**

Salih Güvensoy**

Mehmet Altın**

Ünal Kaya***

Tansel Ekingen**

(Dk.83 O. Şanverdi)*

Mehmet Göktaş**

John E. Okoye***

John Okoli**

(Dk.90+4 Behiç)

Farouk Dadzie**

(Dk.90+2 Eray)

TD: Sedat Devecioğlu

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Reşit Erişik**

Taner Bingöllü*

(Dk.76 Kemal)*

Erbay Bertiz**

Ayhan Dumancı*

(Dk.46 Çağdaş)**

Mehmet Erol**

Şenol Şöför*

(Dk.76 M. Neşe)*

Kemal Uçaner**

Ebimomowei Peter*

Kehinde Owoeye***

Evor J. Bello**

TD: Hasan Topaloğlu

GOL: Dk.68 John Ebuka Okoye (Yenicami)

