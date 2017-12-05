‘Leymosun Derbisi’ nefes kesti

K-Pet Süper Lig’in 10’uncu hafta maçında Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği maçı oynandı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanan Doğan Türk Birliği, rakibine bir kez daha üstünlük sağlamış oldu.

DOĞAN RÖVANŞI ALDI

İki takım, geçtiğimiz sezon lig ve kupa olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki 1 maç Doğan Türk Birliği üstünlüğüyle sonlanırken, diğer karşılaşmada iki takım da üstünlük kuramadı. Kıbrıs Kupası 2’nci turunda eşleşen iki ekip, bu kez kupada kozlarını paylaşmış, maçı 1-0 Türk Ocağı kazanarak turu atlayan taraf olmuştu.

Bu sezon iki ekibin oynadığı ilk maçta 34’üncü dakikada Türk Ocağı, Ertaç’ın kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçse de, 45’inci dakikada Quincy, 57’nci dakikada Koral Saymaz ve 61’inci dakikada Aydın Aygın’dan gelen gollerle maçı kazanarak, geçen yılki kupanın rövanşını almış oldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Hafta başında oynanan ‘Leymosun Derbisi’ne iki takımın da taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Girne’de yer alan Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada tribünler doldu, taştı. Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği taraftarlarının yanında bazı takımlar da kafile olarak sahaya gelip maçı izledi.

YILLARDIR SÜREN GELENEK

Türk Ocağı - Doğan Türk Birliği maçları geçmişten günümüze dek gelen bir gelenek olarak biliniyor. İki ekip, sadece 1974 yılından sonra değil, 1974 yılı öncesinde de aynı şehrin iki takımıydı. ‘Leymosun Derbisi’ olarak bilinen Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği karşılaşmaları, eskiden beridir aynı heyecanla takip ediliyor.

Fotoğraflar: Burhan GÜRKAN / Hüseyin ÖZBARIŞCI