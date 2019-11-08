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Lefkoşa'nın bazı bölgelerine hizmet verilemeyecek

Lefkoşa'nın bazı bölgelerine hizmet verilemeyecek

Telekomünikasyon Dairesi yarın ve Pazar günü saat 8.00-16.00 saatleri arasında yeraltı bakır kablolarının yenileme çalışmaları yapılacağından hizmetlerde aksama olabileceği uyarısında bulundu.

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Telekomünikasyon Dairesi yarın ve Pazar günü saat 8.00-16.00 saatleri arasında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Köşklüçiftlik ve Ecvet Yusuf Caddesi’nde yeraltı bakır kablolarının yenileme çalışmaları yapılacağından hizmetlerde aksama olabileceği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bu nedenle ilgili bölgelerde ses ve data hizmetlerinde zaman zaman kesintiler olacağı kaydedildi.

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