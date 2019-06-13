“ ASTARI YÜZÜNDEN PAHALIYA GELMEMELİ…” Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani: “Deneme çalışmalarına başlanmasını bekliyoruz. Yaz aylarında konuşmaya başlayacağız. Fiyatlar makul olmalı. Astarı yüzünden pahalıya gelmemeli”



Fehime ALASYA

Mobil (Cep) telefonlarının adanın bütününde görüşmeye açılması için geriye sayım başlarken, gözler bu kez de ücretlere çevrildi.

Lefkoşa’dan Lefkoşa’ya “roaming” (uluslararası arama) ücretlerinin uygulanması tahmin ediliyor. Böylece, dünyada bir “ilk” örnek yaratılacak ve aynı şehirde, bir başkayı ülkeyle görüşür gibi iletişim kurulacak.

Ada içerisindeki görüşmeler İsviçre üzerinden hesaplanabilir.

Cumhurbaşkanlığı, mobil telefon bu açılımdaki bedelin ‘roaming’ üzerinden yapılacağını doğruladı, adanın kuzeyindeki operatörlerin, İsviçre’deki iletişim ağı ile temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, cep telefonlarının her iki tarafta kullanılması ile ilgili süreçte tüm imzaların atıldığını, Haziran sonu itibariyle deneme çalışmalarına başlanmasını beklediklerini söyleyerek, “yaz aylarında konuşmaya başlayacağız” dedi.

Samani, fiyatlandırma ile ilgili olarak ise, “Fiyatlar makul olmalı. Astarı yüzünden pahalıya gelmemeli” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Samani, cep telefonlarının her iki tarafta kullanılmasına yönelik süreci anlatarak, takvim ile ilgili bilgi verdi. Samani, Haziran sonu itibariyle deneme çalışmalarına başlanmasını beklediklerini söyleyerek, “yaz aylarında ise konuşmaya başlayacağız” dedi.

Samani: “Astarı yüzünden pahalıya gelmemeli”



Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, ücretlendirme konusunun önemine değinerek, şu anda operatörlerin, İsviçre’deki iletişim ağı ile anlaşıp makul bir fiyat belirleme sürecinde olunduğunu belirterek, “Bunu bekliyoruz. Fiyatlar makul olmalı. Kar marjının makul seviyenin üzerine çıkmaması lazım, astarı yüzünden pahalıya gelmemeli” dedi.



Samani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Siyasi kararı alınmış olan ve adım adım hayata geçirilen güven yaratıcı önlemler arasında yer alan Derinya ve Aplıç geçiş kapılarının açılması, elektriğin kalıcı olarak bağlı hale getirilmesi ve en fazla beklenen önlemlerden olan cep telefonlarında adanın her iki yanında kullanılmasında sona yaklaşıldı. İki taraf operatörlerinin doğrudan bağlantı kurmak yerine, Avrupa’da İsviçre üzerinden bir iletişim ağı aracılığıyla dolaylı olarak bağlantı kurmaları formülü geliştirilerek, birbirlerini tanımadan, siyasi sorunların aşılması yönünde karar alınmıştı. İsviçre’deki şirketle telefon operatörleri anlaşma imzaladı. Ayrı ayrı görüşmeler yapılarak teknik bağlantı, ücretlendirme ve deneme (testing) süreçlerinden geçilecek. Cep telefonları yaz aylarında iki tarafta da kullanılabilir hale gelecek. Hazırlıklar bu yönde.”

“Astarı yüzünden pahalıya gelmemeli”

“En çok konuşulan konu ise işin ticari yönü… Makul fiyatların olması bizim için çok önemli astarı yüzünden pahalıya gelmemeli, makul seviyedeki kar marjıyla da ücretler belirlenmeli. İsviçre’deki şirketle operatörler görüşüp, ücretlendirme tarifesi belirlenecek. Ardından deneme sürecine gireceğiz ve bu görüşmeler başlayacak. İnşallah makul ücretle telefonlarımız artık iki tarafta çalışacak. Bunun dört yılda ancak hayata geçiyor olması bize önemli bir mesaj veriyor. Bütünlüklü çözüm olmadan işbirliği yapabilmek Rum tarafının öne sürdüğü makul olmayan gerekçeler nedeniyle çok sıkıntılı olmaktadır. Ancak yine de tüm tarafların yararına olan formülde ısrar sonuç getirdi.”

Operatörler: “Açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak”



Adanın kuzeyindeki her iki operatör de teknik ve finansal alanlarda açıklama yapmaktan kaçınırken, topu Cumhurbaşkanlığı’na attı, bu konudaki toplantılara katılan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan Müdür Kadri Bürüncük’e ise iki gün boyunca ulaşmak mümkün olmadı.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, teknik olarak da dâhil olmak üzere tüm açıklamaların, ortak bir paydada Cumhurbaşkanlığı tarafınca yapılması yönünde karar alındığını belirterek bilgi vermekten kaçınırken, Kuzey Kıbrıs Turkcell’den bu yönde açıklama yapılmadı, gerekli açıklamanın Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Gözler arama ücretlerinde…

İsviçre yönünden dolaylı olarak sağlanacak olan iletişim bedelinin ne olacağı ise merek konusu, gözler arama ücretlerinde…

Operatörlerin İsviçre’deki iletişim ağı ile görüşme yaptığını ve fiyatların buna göre belirleneceğini dile getiren Meltem Onurkan Samani, fiyatlarla ilgili bilginin henüz netleşmediğini kaydetti.

Normal şartlarda Kıbrıs’ın kuzeyinden İsviçre yönüne bir operatörden yapılan standart tarifede uluslar arası aramanın bedeli her iki operatörden de 5,65 TL’ye yapılırken, yurt içi görüşmelerin dakikası ise 49 kuruştan hesaplanıyor.

