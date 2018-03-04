Lefke’den farklı tarife: 5-1

K-Pet Süper Lig’in 21’inci hafta mücadelesinde Lefke ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Lefke’nin saha kapama cezası nedeni ile Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan mücadelede Lefke rakibini 5-1 gibi farklı skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapadı. Lefke’nin galibiyet sayıları Burak Koçar (3) ve Kasım Tağman’dan (2) geldi. Türk Ocağı’nın tek sayısını Remzi Betmezoğlu filelerle buluşturdu. Üst üste ikinci galibiyetini alan Lefke 27 puana yükselirken, üst üste ikinci mağlubiyetini alan Türk Ocağı ise 25 puanda kaldı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan**, Fatih Bardakcıoğlu**, Emre Çevikdal**

LEFKE

Mehmet Özeralp**

Arif Solkanat**

Aykut Esmeraslan***

Yakup Esmeraslan**

Rahmi Çelik**

(Dk.81 Kaan Savaşkan)

Burak Koçar***

Semih Ünaldı**

Kasım Tağman***

Allen Assogba***

Candy Augustine**

(Dk.66 Çağrı)**

Yılmaz Şipal***

(DK.75 Mehmet Toros)*

TD: Hakan Sermaye

TÜRK OCAĞI

Ali Karal*

Ömer Gül*

İsmet Düzce*

Mustafa Avcı*

(Dk.75 H. Sadrazam)*

Bilal Ceylan*

İlker Tek*

Hascan Kırmaz*

(Dk.64 Mehmet Uçar)*

Justice Amenyaglo*

Michael Dome*

(Dk.46 Doğukan)*

Remzi Betmezoğlu**

Michael Eneramo*

TD: Derviş Kolcu

GOL: Dk.21, Dk.33 ve Dk.76 Burak Koçar, Dk.60 ve Dk.64 Kasım Tağman (Lefke) - Dk.81 Remzi (Türk Ocağı)

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı

