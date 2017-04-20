Lefke’de “Çilek & Doğa Yürüyüşü” etkinliği

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği; Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği, Yeşilırmak Muhtarlığı ve Erson Hocanın Organik Çiftliği işbirliğinde, Pazar günü, Erson Hocanın Organik Çiftliği-Yörükköy-Günebakan-Eski Günebakan-Yeşilırmak- Erson Hocanın Organik Çiftliği güzergahında “Çilek & Doğa Yürüyüşü” adlı etkinlik gerçekleştiriyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre yürüyüş, saat 10.00’da Erson Hocanın Organik Çiftliği’nden başlayacak. Etkinlikle ilgili bilgi almak için 0533 861 5304 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.