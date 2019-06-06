Ledra’da ışık var, Lokmacı’da ‘KORKU’

Lefkoşa’nın göbeğinde iki grup arasında kavga: 3 yaralı, 7 tutuklu

Lokmacı Barikatı-Arasta bölgesinde önceki gece saat 20.15 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı, bıçaklar çekildi, büyük bir korku yaşandı. Birkaç yüz metre ileride, ışıl ışıl Ledra Caddesi müziğe, dansa, insan kalabalığına sahne olurken, dönüşüm sürecindeki Lokmacı’ya ise korku hakim oldu.

Bölgede büyük korku ve paniğe neden olan, yaklaşık 30 kişinin karıştığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı, yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından 7 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

4 zanlının alkol tesiri altında olduğu belirlendi, tümü hakkında ikişer gün tutukluluk alındı.

Polis, olayda kullanılan satır ve tahta sopaya da el koydu. Birçok kişinin arandığı açıklandı.

Bölgedeki emareler tek tek toplandı

Olayın duyulmasının ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de geniş çaplı araştırma yaptı, bölgedeki emareleri tek tek topladı.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Arasta bölgesinde önceki akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan A.D, S.D, S.K, A.H.E, A.İ, E.İ ve E.T dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Lefkoşa’da sakin zanlı A.D’nin 94 promil, S.D’nin 244 promil, S.K’nin 110 promil, A.H.E’nin 112 promil alkol tesiri altında bir taraf olup, Lefkoşa’da sakin A.İ, E.İ ve E.T’nin aralarında meydana gelen husumetten dolayı birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak, bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi.

Polis, kavgada A.İ’e ait aracın kasti hasara uğratıldığını ifade etti.

Birçok kişi aranıyor

Kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, mesele ile ilgili aranan birçok şahıs olduğunu, olayda kullanılan satır ve tahta sopanın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, kamara görüntülerinin incelenmeye devam edildiğini, olayda kullanılan tecavüzü bazı aletlerin henüz bulunamadığını, kavganın yaralama suçuna dönüşebileceğini ve aranan şahıslar ile alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. (Evrim Kamalı)

Sosyal medya yansımaları...

“Dün çıkan kavganın görüntülerini izliyorum! Ne içtiler ne çektilerse artık küfür ediyorlar! AG başlayıp bitiyor laflar! Üzerleri kan içinde! Can alma kan akıtma gayesiyle sokakları birbirine katıyorlar! Biz izlerken korkuyoruz! Korkuyoruz çünkü bu bir VAHŞET! evde dolaşan hamam böcüsünü öldürmemek için cambazlık yapan bizler için vahşet! Bayramda en ilkel kabileler bize savaşmayı bırakırken bunlar neyin devamı? Utançla izledim! Tüylerim diken diken oldu!

Banane be sizin kavga sebebinizden! Yüzsüz arsız şiddet seviciler! Özür dileriz insanlık yine karşında mahcup olduk!”



Ayşe Öztabay





İnsan hakları ihlalinden bahsedeceksek eğer, kuzeyin en acımasız gerçeğini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu ırkçı bir tavır değil, ötekileştirici bir duruş hiç değil. Bilakis doğum yeri neresi olursa olsun burada yaşayan ,bu ülkenin insanına , yaşam biçimine adapte olmuş , adalı olmayı içine sindirebilmiş arkadaşların da ortak derdi olmalıdır . Evet burada haklarımız ihlal ediliyor, her hafta sonu sosyalleştiğimiz , şehrin gürültüsünden kaçtığımız Suriçi bakın nelere şahit ! Ne acıdır yüzleştiğimiz bu durum! Bu ihlalden öte artık geleceğim, oğlumun yarını ve ben çocuklarımız için çok endişeliyim.



Simge Okburan



30 kişilik grup ellerinde palalar, bıçaklar,kırık şişeler arabaları darmadağın ederek birbirlerini bıçaklıyor, şişeliyor etraftaki kıbrıslı esnafa sataşıp kıbrıslılara küfrediyor, yolda yürüyen kıbrıslılar, helede turistler korkarak dehşet içinde ne yapacağını bilemiyor! Polis 40 dakikada,olayın sonunda geliyor veya gelmek istemiyor çünkü bu olay aylardır devam ediyor!!!

Polisimiz,onları tek tek isimleriyle çağırıyor memleketimin içine edenleri,#düzenleri #tanışıyorlar,çünkü yabancı değiller birbirlerine! O kadar ki Polisin önünde mercedes arabayı haşat ediyorlar polis aciz yetersiz! Onlarsa inanılmaz korkusuz ve kendilerine inanılmaz derecede güvenli,nasıl olsa bişey olmayacak edasıyla devam ediyorlar !

Bu olaylar bu bölgede 2 aydır sürüyor çoğu

vatandaş değil, vatandaş olanlarsa bu adanın #tapusuna sahip gibi davranıyor !

Peki ama nedir iki aydır süren bu şiddet, nedeni nedir? Hemen yazayım “bu bölge benden sorulur” kavgası, iki grup arasındaki kavganın nedeni malesef budur! Bu bölge benim bölgem, senin bölgen kavgası!

Zavallı memletetimi #çeteleşmeyle paylaşamama kavgası !!

Ve siz “ gerçek kıbrıslılar” hala daha bu ülkeden iyi bir gelecek bekliyor,rumla antlaşma veya bu ülkeye turist gelmesini mi bekliyorsunuz!? Biz #uyuz kıbrıslılara az bile bu yaşananlar net!

İnsanlar başlarına bela aramıyor arkadaşlar Rum neden antlaşsın neden türk tarafına gelsin ki o turistler? Bu bela #sürüsü bizim,bu bela #zavallılaşmış, “memleketinde” #yalnızlaşmış #yabancılaşmış #kıbrıs türklerinindir!

Serdinç Maypa

FOTOĞRAFLAR: Didem MENTEŞ