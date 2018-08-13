Larnaka ve Baf’ta rekor sefer

Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf uluslararası havalimanlarından 19 Ağustos’ta 329 sefer yapılacak.

Hermes Airports yaptığı basın açıklamasında, Larnaka ve Baf havaalanlarına ve havaalanlarından, yılın en fazla yolcu kapasitesinin olduğu ve en fazla seferin yapıldığı ağustos ayında rekor sefer sayısına ulaşacağını duyurdu.

Açıklamada, 19 Ağustos Pazar gününün Larnaka ve Baf Havalimanlarına toplam 329 sefer yapılacağını, bunun 61 bin koltuk demek olduğu bildirildi.

Ağustos ayında seferlerin birçoğu Atina, Yunan adaları, Moskova, St. Petersburg, Londra, Manchester ve Tel Aviv’den oluyor.