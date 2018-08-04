“Larnaka Değişiyor”

Larnaka Belediyesi’nin, kent merkezindeki yollar ve meydanların genişletilmesi için Çevre Dairesi’nden onay aldığını yazan Politis gazetesi, Çevre Dairesi’nin, belediyenin, Larnaka içerisindeki merkez yolların genişletilmesi ile Ulu Cami (Cami-i Kebir) karşısındaki meydanın genişletilmesi talebinde bulunduğu projesine olumlu görüş verdiğini kaydetti.



Önerilen projenin, Larnaka’nın kalbindeki kentsel alanla ilgili olduğunu, aynı zamanda yerleşim bölgesi ve deniz kıyısı boyunca uzanan koruma bölgesine komşu olduğunu kaydeden gazete, projenin ticari bölgenin bir kısmını, şehrin eski pazarını, eski Kıbrıs Türk Mahallesi’yle birlikte Kıbrıs Türk Pazarı’nı, kiliseleri ve camileri de içerisine aldığını belirtti.



Caminin karşısındaki meydanın denize yakın mesafede olduğunu da yazan gazete, proje bölgesinin, Natura 2000 bölgesi ile Larnaka Tuz Gölü’ne de bir kilometre mesafede bulunduğunu belirtti.



Gazete; projenin, meydanların ve caminin aydınlatılmasını kapsadığını da ekledi.