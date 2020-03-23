Kuzeyde toplam vaka sayısı 40'a yükseldi. İngiltere temaslı bir KKTC yurttaşı da COVİD-19 pozitif çıktı.

Yenidüzen'e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, akşam üzeri yapılan testlerde bir kişinin daha pozitif çıktığını ifade etti. Pilli, söz konusu kişinin KKTC yurttaşı ve İngiltere temaslı olduğunu bildirdi.