Kuzeyde toplam vaka sayısı 40'a yükseldi
Kuzeyde toplam vaka sayısı 40'a yükseldi. İngiltere temaslı bir KKTC yurttaşı da COVİD-19 pozitif çıktı.
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Kuzeyde toplam vaka sayısı 40'a yükseldi. İngiltere temaslı bir KKTC yurttaşı da COVİD-19 pozitif çıktı.
Yenidüzen'e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, akşam üzeri yapılan testlerde bir kişinin daha pozitif çıktığını ifade etti. Pilli, söz konusu kişinin KKTC yurttaşı ve İngiltere temaslı olduğunu bildirdi.
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