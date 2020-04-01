Kıbrıs'ın kuzeyinde koronavirüsle (Covid-19)'la ilgili bugün 488 test yapıldığı, 7 yeni vaka ortaya çıktığı açıklandı.

Öğrencilere yapılan yeni (PCR) testlerde ise herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.



7 yeni pozitif vakalarının 3'ünün Karpaz'dan belirlendiği ve temas sonucu oluştuğu, 1'inin Alsancak'tan yine takip sonucu ortaya çıktığı belirtildi, 2 yeni vakanın ise ABD'den gelen evli bir çift olduğu ve Lefkoşa'da yaşadıklarını ifade edildi.



Sağlık Bakanı Ali Pilli yeni vakalarla ilgili BRT'ye son açıklamaları yaptı.



Tedavi gören vakaların bölgelere göre dağılmı şöyle açıklandı.



Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Mağısa :2

Beyarmudu: 3

Lapta: 3

Karşıyaka: 2

Alsancak: 4

Girne: 1

Karpaz: 17



Test sayısının toplamda 1.750, vaka sayısının ise 77 olduğu bildirildi.



Tedavisi devam eden 46 hastanın sağlık durumları hakkında "stabil" yorumu yapıldı.



Malpas Otel'de karantinası sonuçlanan 207 öğrenciye hızlı kart testleri yapılırken, 11'i için ikinci PCR teste ihtiyaç duyuldu, ancak bu yeni testler sonucunda herhangi bir pozitif sonuç ortaya çıkmadı.