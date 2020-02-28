Kuzey-güney kıyaslamasında ithal-yeri ürün farkı

Fehime ALASYA

Yerli ürün olan hellimin kilo fiyatları kuzeyde daha uygun iken güneyde cep yakıyor. Kuzeyde en yüksek hellim fiyatları 50-60 TL arası seyrederken, bu rakam güneyde 90 TL’yi buluyor. Yerli üretim dışındaki ithal ürünlerde ise adanın güneyi pek çok üründeki düşük fiyatlarla cazibe merkezi oluyor.

Manav reyonlarındaki fiyat farkları ise kuzeydeki marketlerin daha karlı olduğunu gösterdi.

Kuzeyde bu hafta sebze meyve fiyatları seyrini korurken, güneydeki tırmanış hız kesmedi.

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’nde adanın her iki yanında da çeşidiyle ve fiyatıyla söz ettiren hellim yer aldı. Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde birçok marka hellim olduğu dikkat çekerken, kilo birim fiyatları da aynı ölçüde farklılık gösteriyor.

Kuzeyde 39 TL’den başlayan bazı marka hellim fiyatları, güneyde de 40 TL’den başlıyor. Kuzeydeki fiyatlara karşın güneydeki market reyonlarında yer alan bazı hellim markaların 90 TL’ye kadar çıktığı görüldü.

İthal ürünlerde kuzey-güney farkı

Sürekli kuzey-güney fiyat mukayesesi ile adından söz ettiren Nescafe Gold yanında, ithal ürün olan diş macunu, kalem pil, çocuk bezi ve ketçap çeşitlerinin güneyde çok daha ucuz olduğu gözlemlendi.

Aynı gramaj ve ölçü birimlerine göre kıyaslanan birçok ithal ürün güneyde daha ucuz. Çocuklu ailelerin en büyük gideri arasındaki Pampers marka bebek bezleri, numara ve paketteki adetine göre çok değişkenlik gösterirken, 42’li paketin kuzeyde 58,99, güneyde ise 58’li paketin 51,92 TL olduğu görüldü.

Diş macunlarında değişen markaya göre 7 ila 10 TL arası fiyat farkları mevcut iken Duracell parmak pillerin de güneyde çok daha ucuz olduğu görüldü.

Kuzeyde tazelikler fiyatlarını korudu

Bu haftaki sebze meyve reyonlarında kuzeydeki yeşilliklerin ateşi dindi. Haftalardır yükselişte olan fiyatlar, durakladı. Birçok ürünün fiyatı aynı kalırken, sadece salatalık ve kuru soğanın ücretlerinde artış oldu. Buna göre soğanda 1 TL, salatalıkta ise 1,75 TL fiyat artışı yaşandı.

Patates ve enginarda 2’şer TL’lik düşüş olurken, patlıcan bu hafta 4 TL gerileyerek 15 TL’ye indi.

Güneyde fiyatlar tırmanışta hız kesmedi

Güneyde ise tazelik fiyatları yükselişini sürdürdü. Birçok üründe fiyatlar artarken sadece dört üründe gerileme oldu.

Brokoli, enginar, kabak ve domates fiyatları bu hafta güneyde düştü.