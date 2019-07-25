Kurşunlamaya 15 yıl

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, 7.65 mm çapındaki tabanca ile Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayan Emre Yalçın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Ağır Yaralama” , “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarından itham edilen sanık Emre Yalçın, suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü karar oturumunda savcı Attila Enver Etkin ve sanığın avukatı Erinç Cemal hazır bulundu. Dava kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, “Ağır Yaralama” suçunun müebbet hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim suçlardan olduğunu belirtti. Aksun, herkesin barış, huzur ve güven ortamı içinde yaşama hakkı olduğunu ve KKTC’nin hukukun üstünlüğü olan bir hukuk devleti olduğunu söyledi. Başkan Fadıl Aksun, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Başkan Aksun sanık aleyhindeki ağırlaştırıcı faktörler incelendiğinde sanığın suç işleme saikinin yargı sistemine ve devlet otoritesine aykırı oluşunu, suçu planlı, sebatlı ve inatçı şekilde işlemiş olmasını, meskun mahalde işlenerek kamusal huzurun bozulmasına sebebiyet vermesinin, olaydan sonra kaçmak için gayret göstermesini, dava konusu suçu patlayıcı madde ve ateşli silah kullanmak suretiyle işlemiş olmasını, gönüllü ifadesinde polisi yanlış yönlendirmesini, aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan Fadıl Aksun, sanığın işlediği Ağır yaralama suçunun Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemindeki 4’üncü suç türü olduğunu söyledi. Aksun, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanık ile müşteki arasında alacak - verecek sorunu olduğuna ve sanığın kendi hak arayışına girdiğini belirten Aksun, sanığın kendi hak arayışına girmesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Aksun, Son olarak vurgulamak isteriz ki, ülkemizdeki huzur ortamını bozup kamusal tedirginlik yaratan, ülkemizin huzurlu ve sakin yapısını bozarak sokaklarının güvenilirliğini sorgulatan, devletin otoritesini görmezden gelen, kendince haklı

olduğunu iddia edip ülkedeki adalet sistemini hiçe sayarak kendi hakkını arama çabası ile gözünü karartıp bu ülkeye sırf suç işlemek için gelen sanığa müsama gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Başkan Aksun sanığın devlet otoritesini hiçe saymasını, suçu planlı işlemesini, kaçma çabasını, polisi yanlış yönlendirmesini, yaygın suçları işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 15 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı

Aksun, sanığın işlediği Ağır yaralama suçunun Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemindeki 4’üncü suç türü olduğunu söyledi. Aksun, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanık ile müşteki arasında alacak- verecek sorunu olduğuna ve sanığın kendi hak arayışına girdiğini belirten Aksun, sanığın kendi hak arayışına girmesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Aksun, sanığın devlet otoritesini hiçe saymasını, suçu planlı işlemesini, kaçma çabasını, polisi yanlış yönlendirmesini, yaygın suçları işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 15 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı