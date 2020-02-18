Kurşulama zanlısı yakalandı

Larnaka’nın Ayia Napa semtinde önceki gün bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlısı dün yakalandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Larnaka’nın Ayia Napa semtindeki bir kafeye yönelik gerçekleşen ve kafede olduğuna inanılan bir iş insanını hedef alan silahlı saldırının zanlısının yakalandığını yazdılar.

Gazete, zanlının, polise bilindik olan, 38 yaşındaki Kıbrıslı bir Rum olduğunu ve olayda kullanılan kalaşnikof marka silahla da ilişkilendirildiğini aktardı.

Bugün mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 8 gün tutukluluk kararı alındı.