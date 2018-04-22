Kumyalı'daki yangında, 4 dönüm arpa yandı

Polisten verilen bilgiye göre, Derviş Ağa Bucağı mevkiinde Halil Mıstıki, dün, kendisine ait tarlada traktöre monteli ot biçme makinesi ile arpa biçtiği sırada, ot biçme makinesinin bıçağının taşa çarpması sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu dört dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı.

Haspolat'ta isyerinden içki ve para çalındı



Haspolat’ta Güngör Sokak üzerindeki Picobelle isimli iş yerinden içki ve 300 TL çalındı. Polisten verilen bilgiye göre, işyerine kapı camı kırılarak girildi, olayla ilgili T.F. (E-25) tutuklandı.

Araçtan para ve malzeme çalındı

Mağusa’da Musa Mitil’in sorumluluğundaki araç, izinsiz kullanıldıktan sonra, araç bagajında bulunan muhtelif aletler, bin TL nakit para, dört adet kimlik kartı ve sürüş ehliyeti çalındı. Olayda zanlı görülen M.M. (E-24) tutuklandı.