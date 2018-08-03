Kudüs'te polis korumasında onur yürüyüşü

Her yıl düzenlenen Kudüs'teki onur yürüyüşü bu yıl salı günü geniş bir katılımla yapıldı. LGBTİ+ bireylerin sembolü olan gökkuşağı renklerindeki bayraklar dalgalandı, eşcinsel çiftler el ele "eşit oldukları için onurlu" olduklarını ifade etti.

Büyük ölçüde sorunsuz geçen yürüyüşü protesto etmek için gelen eşcinsellik karşıtı grupla polis arasında çıkan arbede sonucu 4 kişi tutuklandı. Sağ görüşlü Ortodoks Museviler, "İsrail kutsal bir ülke, eşcinsellerin ülkesi değil", " İsrail'in tanrısını kızdırmayın" yazılı pankartlar açarak yürüyüşü dağıtmaya çalıştı.

Dışlayıcı 'taşıyıcı annelik yasası' protesto edildi

Onur yürüyüşünde geçtiğimiz günlerde kabul edilen, eşcinsel çiftleri dışlayan taşıyıcı annelik yasası da protesto edildi. Yasa, taşıyıcı annelik için devlet desteğinden faydalanma hakkını sadece yalnız ya da hamile kalamayan annelere veriyor, eşcinsel çiftleri ve erkekleri kapsamıyordu. Telaviv'de yaklaşık on gün önce dışlayıcı yasayı protesto etmek için büyük çaplı gösteriler düzenlenmiş, LGBTİ+ haklarını savunan yüzlerce insan eşitlik taleplerini duyurmak için toplanmıştı.

Yürüyüşü düzenleyen LGBTi Onur Günü ve Hoşgörü için Kudüs Açık Ev'den Ofer Erez, "Taşıyıcı annelik yasasını ayrımcılığın bir sembolü olarak görüyorum. İsrail hükümeti hala LGBTİ+ topluluğunün herkesle eşit haklara sahip olduğunu anlamakta zorlanıyor." dedi.

Kudüs onur yürüyüşü, 2015 yılında aşırı Ortodoks Musevi biri tarafından katledilen 16 yaşındaki Shira Baki anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Her yıl dünyanın 4 bir yanında yapılan onur yürüyüşü ilk kez Stonwall Ayaklanması’nın birinci yıl dönümü olan 28 Haziran 1970’te New York, San Francisco ve Los Angeles'da eş zamanlı olarak düzenlenmişti.