Küçük Kaymaklı bölgesindeki çalışmalar tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yürütülen Küçük Kaymaklı Özlem Sokak, Haydar Bey Sokak, Bodrum Sokak, Yusuf Kaptan Sokak ve Kazım Salih Sokaklarda yürütülen kanalizasyon yapım projesi tamamlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) şehirde kanalizasyon altyapısı olmayan sokakları kanalizasyon şebekesine bağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Küçük Kaymaklı bölgesinde LTB öz kaynakları ile finanse edilen ve dört sokağı kapsayan çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak, sözkonusu sokaklardaki kanalizasyon ana hattı hizmete alınmıştır.

Bin 289 metre kanalizasyon ana hat şebekesi döşenerek, yaklaşık 1500 kişilik nüfusa hizmet götürüldü

Sıtkıoğulları Construction LTD.’in yapımını üstlendiği Kanalizasyon çalışması kapsamında Özlem Sokak, Haydar Bey Sokak, Bodrum Sokak, Kazım Salih Sokak ve Sütçüoğlu LTD’nin yapımını üstlendiği Yusuf Kaptan Sokağın kanalizasyon şebekesine bağlanması için yapım işlemleri tamamlanmış olup, döşenen bin 289 metre’lik kanalizasyon ana hat şebekesi ile 91 bina ve 434 hane kanalizasyona bağlanmıştır.

LTB’den bölge halkına kanalizasyon şebekesine bağlanmak için çağrı

Bahsi geçen dört sokakta yaşayan yurttaşların bağlantı kayıt dosyalarının oluşturulması için LTB Kanalizasyon Şubesi tarafından yapılan çağrıile mülkiyet sahiplerinin koçan ve yer planı fotokopileriyle LTB Kanalizasyon Şubesi’ne başvurabilecekleri belirtildi.

Ayrıca, Lefkoşa Türk Belediyesi idari hizmet sınırı kapsamında kanalizasyon altyapı eksikliği bulunan tüm sokaklara, kanalizasyon şebekesi döşenmesine yönelik projelerde tamamlandı ve gerekli bütçe ile kaynak oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.