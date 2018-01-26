KTTO 55’inci Olağan Genel Kurulu’nu yarın

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 55’inci Olağan Genel Kurulu’nu yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yapacak.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak genel kurul, başkanlık divanının oluşumuyla devam edecek. Genel kurula gelen mesajların okunmasının ardından Oda Başkan Vekili Yüksel Akay, genel kurula hitap edecek.

Genel Kurul, misafir konuşmacıların konuşmaları, 54’üncü çalışma döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması ile devam edecek.

Oda murakıbının tayini, dilek ve temennilerin sunulması ile genel kurul tamamlanacak.