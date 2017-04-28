KTSYD’den Özgürgün’e ziyaret

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı (KTSYD) Çelen Oben ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

KTSYD’nin yeni yönetim kurulunun oluştuğunu ve Şubat sonunda göreve geldiklerini söyleyen Oben, hedeflerinin sporu ileri götürmek olduğunu söyledi. Oben, spor politikalarının belirlenmesi adına hükümetle işbirliği içinde çalışmak istediklerini belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, spor yazarlarının önemli ve meşakkatli bir görev üstlendiğini söyleyerek, “Sizleri saygıyla selamlıyorum” dedi.

Sporcuların gösterdikleri çaba ve performansın karşılığını ilk gördükleri alanın basın olduğunu dile getiren Özgürgün, takdir gören sporcunun motive olacağını söyledi.

Ülkede spora ilginin çok olduğunu belirten Özgürgün, spor yazarlarının ülke sporunun gelişmesinde önemli bir alan oluşturduğunu kaydetti.

Özgürgün, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya, ruh ve beden sağlığını geliştirmeye önemli katkı sağladığını vurguladı.

Sporun, sevgi, kardeşlik, dostluk, paylaşım ve paslaşma kavramlarını öğrettiğini dile getiren Özgürgün, insanın gelişmesine katkı koyduğunu, spor yazarlarının bunun önemli bir parçası olduğunu ifade etti.