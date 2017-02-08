KTMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Devlet Laboratuvarı’nda meydana gelen yangın sonrasında pekçok tahlilin hala yapılamadığına dikkat çekti.

Yazılı açıklama yapan KTMMOB, Devlet Laboratuvarı'nın yangın öncesindeki etkin haline dönüştürülebilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi için çağrı yaptı.

KTMMOB’nın açıklamasının tam metni şöyle:

"22 Aralık 2016 gecesi Devlet Laboratuvarında meydana gelen yangın sonrasında Odamız yönetim kurulu Devlet Laboratuvarına ziyarete gitmiş ve oluşan tahribat yerinde bizzat incelenmiştir.

Ülkemizin birçok kimyevi analiz alanında yegane referans laboratuvarı olan Devlet Laboratuvarımız, gerek bina gerekse de ekipman olarak ciddi zarar görmüştür. Doğrudan insan sağlığı ile alakalı birçok analizin ya hiç yapılamadığı ya da sağlıklı ve süratli olarak yapılamadığını üzülerek gördük. Hatırlatmak isteriz ki bu yangın kimyasalların ciddi biçimde karıştığı ve tahribat gücünün ve atık sorununun söz konusu olduğu önemli bir olaydır. Ortaya çıkan kimyasal atıkların Güngör’deki atık alanında AB standardlarına uygun biçimde geçici olarak depolanmakta olduğu bilgisini aldık.

Narkotik, adli vakalar ve besin analizleri ile alakalı tahlillerde ciddi sıkıntıların yaşandığını bizzat yerinde gördük. Üzülerek belirtmek isteriz ki direkt zarar gören depo, adli ve besin analiz bölümünde onarım ve yenileme çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir.

Bu durumun düzeltilebilmesi ve laboratuvarın tekrardan önceki etkin durumuna getirilebilmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Bu konu ile alakalı olarak da, teknik konularda, Odamız imkanları dahilinde yapabileceğimiz tüm yardımlarda bulunmaya hazırız."

FOTO ARŞİV