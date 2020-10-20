KTHES,  hemşire münhalinin açılmasını istedi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), seçim yasaklarının kalktığını hatırlatarak, toplum yararına hizmetlerin aksamaması için hemşire münhalinin ivedilikle açılmasını istedi.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, seçim yasakları bahanesiyle mesleğe hakaret edercesine mevsimlik işçi adı altında alınan hemşire istihdamına son verilmesi için de münhalin açılması gerektiğini kaydetti.

Özgöçmen, açıklamasında şöyle devam etti:

“Yeni açılan acil durum hastanesine personel bulamaz iken bu açığı ve hastaneyi mevsimlik işçi adı altında alınan personel ile çalıştırmayı planlar veya böyle bir şey düşünür iseniz asla kabul etmeyeceğimizi açık bir şekilde tarafımızdan sizlere bildiriyor. Bu vesileyle Sayın Maliye Bakanı, Sayın Sağlık Bakanı ve Sayın KHK Başkanı bir an önce sağlık alanında ciddi eksikliği bulunan hemşire açığını azaltmak ve ek mesaiden tasarruf sağlamak adına hali hazırda çalışan hemşire meslektaşlarımızın rahatlamalarını, dinlenmelerini, biraz olsun izinlerini kullanabilmelerini sağlamak lazım. Kısacası nefes almalarını sağlamak için münhalin bir an önce ivedi bir şekilde açılmasını talep ediyoruz”

Özgöçmen Cumhurbaşkanlığı seçiminin hayırlı olması dileğinde bulunarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a da görevinde başarılar diledi.