KTGBİ ‘Gençlik Buluşması’ gerçekleşti

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere'nin (KTGBİ) önceki akşam düzenlediği gençlik buluşmasında, Londra'daki gençler bir araya geldi.

Sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmak ve sahip çıkmak amacıyla kurulan KTGBİ, Londra’da gençlik buluşması gerçekleştirdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmada, gençler tek çatı altında bir araya gelip tanışma fırsatı buldu.

Eğlenceli anlar paylaşan gençler, farklı etkinlikler çerçevesinde sık sık bir araya gelip birlik ve dayanışma sağlayacağını belirtti.

Gençlik buluşmasında, gençlere Kıbrıs Kültürüne ait yiyecekler ikram edildi.

Gençlerin tek çatı altında bir araya gelip tanışma ortamı yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında şöyle bilgi verdi:

“İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşamakta olan, ya da Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumaya veya yaşamaya gelen gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmayı hedefliyoruz.

KTGBI olarak 'Güzel bir gelecek, gençlerle gelecek' sloganıyla çıktığımız bu yolda, diasporada yaşayan toplumları ve gençlerimizi kenetlemek amacıyla birlik ve beraberlik sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Gençler sadece geleceğimizin değil, günümüzün de teminatıdır. Bu nedenden dolayı gençler olarak kimliğimize ve kültürümüze sahip çıkmak için örgütleneceğiz.”

Gençler olarak bir araya gelip eğlendik ve birbirimizle tanıştık. Bu sadece başlangıç, devamı en güzel şekilde gelecek. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”