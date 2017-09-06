KTAMS, Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde greve gidiyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 11 Eylül Pazartesi günü Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev uygulayacak.

Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “Motorlu Araçlar Biriminde yaşanan sıkıntıları defalarca iletme ve çözüm önerileri sunmalarına rağmen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Birim çalışanlarının gösterdiği fedakârlığa karşı sorunların çözümü yönünde hiçbir adım atmadığını” belirterek, “Bakanlığın bu duyarsızlığı” nedeniyle sendikanın Pazartesi günü Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev uygulayacağını açıkladı.

KTAMS saat 09.30’da grev yerinde basın açıklaması yapacak.