KTAMS, geçici işçi istihdamlarının iptali için YİM'e dava dosyalayacak
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin partizanca yaptığını ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için yarın yargıya başvuruyor.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin partizanca yaptığını ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunduğu geçici işçi istihdamlarının iptal edilmesi için yarın yargıya başvuruyor.
KTAMS’tan verilen bilgiye göre, saat 09.30’da Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava dosyalanıp basın açıklaması yapılacak.
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