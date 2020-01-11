“Korkuyorum, beni kim koruyacak?”

Ozanköy’de 3 saat erkek arkadaşının işkencesine maruz kaldığını iddia eden Serpil Sanıgök, aldığı darbeler sonucu sol gözünün görme yetisini yitirdiğini söyledi… Sanıgök, bu kadar işkence sonrası C.G.’nin mahkeme emri ile serbest kalmasına isyan etti.

“BU KADINLARI KİM KORUYACAK?”… Anne ve babasının ölü olduğunu ve kimsesinin olmadığını ifade eden Sanıgök, “Benim annem ve babam ölü… Kimsem yok, ben ve benim gibi bu durumu yaşayan kadınları kim koruyacak?” şeklinde konuştu.

Devrim DEMİR

Bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı C.G.’den anlaşamadıkları için ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Serpil Sanıgök, öldüresiye dövüldüğünü iddia eti.

Sanıgök, C.G.’nin önceki gün kıyafetlerini parçaladığını, elleri ile ağzını kapatıp, burun deliklerinden su döktüğünü iddia etti.

Darp nedeniyle sol gözünde ciddi görme kaybı yaşadığını belirten Sanıgök, başına aldığı yumruk darbeleri ile travma geçirdi.

C.G., tarafından Ozanköy’de eve kilitlenip saatlerce işkence gördüğünü iddia eden genç kadın yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Erkek arkadaşının elinden banka memurları tarafından kurtarıldığını anlatan Sanıgök, şikâyetçi olması ile C.G’nin tutuklandığını ancak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak teminatla serbest bırakıldığını üzülerek öğrendiğini söyledi.

Sanıgök: “Ölmem için elinden geleni yaptı”

Ozanköy’de 8 Ocak’ta, gece yarısı yaşanan olayda, Serpil Sanıgök 1 yıldır birlikte olduğu C.G.’den ayrılmak istediğini, C.G.’nin ise buna öfkelenerek onu eve kilitlediğini anlattı. Sanıgök, “Evde tartıştık, eşyalarını alıp evden çıkmasını istedim. Evin, odaların anahtarlarını aldı, sonra çantamdan arabanın yedek anahtarlarını… Arabanın diğer anahtarlarını istedi vermedim beni koltuğa fırlatıp başımı bastırdı. Saçlarımı çekerek zorla anahtarı aldı. Cep telefonumu istedi, elimden aldı ve başıma defalarca vurdu. Artık dayanamadım eziyete yere düştüm. Mutfaktan su alıp yanıma geldi, ağzımı elleri ile kapatıp burnuma suları boşaltmaya başladı. Öleceğimi zannettim, hareket edemiyordum. Bir buçuk litre suyu üzerime döktü, kıyafetlerimi parçaladı. Çok korktum bu davranışlarından, yalvardım bırakması için ‘seni yavaş yavaş öldüreceğim’ dedi. Senin işini bitirip olaya intihar süsü vereceğim diyerek beni koltuktan yere fırlattı.”

“Defalarca yumruklandım, yüzümü tokatladı”

Yaşadıklarının ardından psikolojisinin çok bozulduğunu dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan Sanıgök, “yerde acıdan kıvranırken, üzerime oturdu. Yüzüme sayısız tokat attı acıdan bayılacak gibi oldum, beni hastaneye götürmesi için yalvardım. Gözüme yumruk attı, patladığını hissettim. Ardından 3-4 kez tekrar etti yumruklar. Telefonumu alarak kafama defalarca vurdu, sonra kırıp şömineye attı. Saçlarımı tutam tutam yoldu. Dişlerim kanamaya başlamıştı, ağzımdan kan geliyordu.

Su istedim, aldığı suyu üzerime kulaklarıma, burnuma ve gözlerime dökmeye başladı. Çok üşüyordum, kıyafetlerimi paramparça etmişti. ‘Seni sürünerek öldüreceğim’ diye bağırıyordu. Saate bir baktım, sabah 06.00’yı gösteriyordu, C.G., koltukta sızmıştı. Yürüyecek dermanım yoktu, sürünerek odaya girdim üstüme bir şeyler almak için, uyandı pijamalarımı parçaladı. O istemeden nefes dahi almayacağımı söyleyip duruyordu.

Arabamı, banka hesaplarımı üstüne yapıp artık onun emrinde olacağımı söyledi. Yardım istedim, acı çekiyordum ve hiçbir şey umurumda değildi. Beni öldüreceğini tekrarladı. Parayı seven biri olduğu için bankaya gidelim sana para vereyim teklifini yaptım. Üstüme bir şeyler alıp yüzüm gözüm darmadağın evden çıktık” dedi.

“Bankaya girer girmez çığlık atmaya başladım”

Girne’de bir bankanın önünde durduklarını, telefonu olmadığı için kimseyi arayamadığını, C.G.’nin de kendisini yalnız bırakamadığını öne süren Serpil Sanıgök, sıra numarası alma bahanesi ile arabadan indiğini söyledi.

Yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bankaya girer girmez çığlık atmaya başladım. Banka müdürü, personeli hemen koştu. C.G., içeri girmesi banka memurları tarafından engellendi. Hemen polis arandı ve olay yerine polisler geldi. Beni de ifade vermek üzere polise götürdüler. C.G., soruşturmanın ardından tutuklandı. 9 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarıldı, 1 gün tutukluluğun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest kaldığını üzülerek öğrendim.”

Önce Girne, ardından Lefkoşa Hastanesi'ne sevk edildi

Yaşadıkları nedeniyle büyük bir travma yaşadığını kaydeden Serpil Sanıgök, 8 Ocak tarihinde polise verdiği ifade sonrası önce Girne Akçiçek oradan da ambulansla Lefkoşa Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

Başına ve gözüne aldığı darbeler nedeniyle kalıcı bir hasar olup olmadığının tahliller sonucu belli olacağını ifade eden Sanıgök, sol gözünün görme yetisini kaybetme riski olduğunu, iki gündür yapılan kontrollerde gözünün puslu gördüğünü belirtti.

C.G.’nin serbest kaldığını öğrendiği andan itibaren korku dolu saatler yaşadığını ifade eden Sanıgök, “Bu kadar eziyet çektim, beni ölümle burun buruna getirdi. Bugün serbest kaldığını öğrendim. Benim annem ve babam ölü kimsem yok, ben ve benim gibi bu durumu yaşayan kadınları kim koruyacak?” dedi.

Erkek arkadaşı C.G., tarafından aldığı darbeler sonucu yüzü tanınmaz hale gelen Serpil Sanıgök “korkuyorum” diye isyan etti