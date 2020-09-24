Korkutan kaza: 9 yaralı

Girne Çevre Yolu'nda bugün saat 17:50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde, Abdulcelil Korkmaz (E-68), yönetimindeki GR 403 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Zeytinlik ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde sağa Zeytinlik köyüne dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan ve tarafında yeşil ışık yanan Tekin Çiftçi (E-38) yönetimindeki HV 655 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonrası GR 403 plakalı araç savrularak trafik ışıkları direğine çarptı, HV 655 plakalı van araç ise sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile HV 655 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Türkmen Bingöl (E-33), İbrahim Aladağ (E-18), Battal Aladağ (E-20), Rıdvan Akdeniz (E-30), Bahri Akdeniz (E-50) ve Furkan Akdeniz (E-18) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavileri halen sürüyor sürüyor. Kazada yaralanan GR 403 plakalı araç sürücüsü Abdülcelil Korkmaz yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.