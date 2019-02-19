Köftecim Kebap – Mağusa

Mağusa çok ama çok yağmurlu. Anayol üzerindeki yol lambalarının yarısı aydınlatıyor yarısı da karartıyor. İşte bu kadar. Ne isterseniz söyleyin. Hangi yorumu yaparsanız yapın. Dikkatli bir sürüş ile Mağusa’ya vardık. Mağusa bas durağında dikkatimi çeken, küçük, biraz salaş görünümlü bir mekan. Böyle gösterişli bir mekan değil. Tipik bir mekan. Dış alanında asılı tabelalar ve sunduğu mönülerin isimleri yazılı. Ayrıca Köftecim Büfe tabelası. Büfe yazısına bakmayın. Bence büfe değil. Küçük bir lezzet mekanı. Hep yazıyorum ve söylüyorum. Yeri geldiğinde de yorumluyorum. Bir mekanı seçerken iki seçenek kullanırsınız. Ya ismini seçersiniz ve gösteriş yaparsınız ya da lezzetini seçersiniz ve gidersiniz. Tabii hem marka olan hem de lezzetleri ile de seçeceğiniz çok güzel mekanlar da vardır. Ancak benim dikkatimi geçen bu küçük mekanda güzel bir lezzet bulacağımı tahmin ettim. Ve eşime şu soruyu sordum; “Hade burada birşeyler atıştıralım. Ancak böyle kaliteli, çok lüks ve gösterişi olan bir mekan görünümü yok. Ne dersin?” diye sorduğumda o da aynı kararı paylaştı ve Köftecim mekanına gittik. Benim bir de başıma hayat boyu hap kullanma zorunluluğum getirildiği için bu mekanda birşeyler yeyip hapımı içme kararı aldık.

MEKÂN

Köftecim kebap küçük bir mekan. Yeri Mağusa bus durağında (otobüs terminalinde). Dış alan açık ve üzeri brandalı. İç mekan küçük. Üç masalı. Mutfak ile birlikte. Açık mutfak. Hazırlanan yiyecekleri görebilirsiniz. Temiz bir mekan. İşletmeci Aytekin bey ve eşi. Eşi yoktu. Aytekin bey bizi karşıladı. Güleryüzlü. İşlettiği bu küçük mekanın keyfini çıkarır gibi. Hava soğuk olduğu için iç mekana oturduk.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü kartı çok basit. Sunulan mönüler çok zengin değil. Daha çok spesiyal yiyecekler. Bu mönüden paket, dürüm içerisİnde veya tabakta servis alabilirsiniz. Snack türü sandviçlerin yanısıra özel köfte ve tavuk şiş spesiyal olarak görünüyor. Bülent Fevzioğlu dostum da bizim yanımıza gelerek görüşme ve birlikte yemek yeme

Şansını yakaldık. Sipariş olarak özel köfte ve tavuk şiş siparişi verdik. Tabak servisi olarak. Aytekin bey süratli bir biçimde siparişlerimizi hazırlamaya başladı. Ben de grilin başına gidip kontrol ettim. Aytekin bey pişirmede kömür yerine gril kullandı. Tabağımızda köfte, çips, domates, summaklı soğan ve salata. Kereviz turşusu ayrı servis edilidi. Birer adet de ayran. Köfteyi çok beğendik. Taze ve yumuşak. Akhisar köftesi olması köftenin özellliğini ortaya koydu. Akhisar köftesi Türkiye’de bilinen meşhur ve tescilli bir köftedir. Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan bir köftedir. 2012 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Coğrafi Ürün" olarak tescillenmiştir.

Akhisar Köfte'de kullanılan et, yörenin hayvanlarından elde edilmektedir. %100 dana eti-döş, saf yemek tuzu, kuru soğan ve ekmek içi ile yapılmaktadır. Köftenin içerisine baharat eklenmemektedir. Herhangi bir katkı kullanılmaz. Köfteyi tadarken o güzel lezzeti aldık. Gerçekten bir spesiyal. Ancak ben tereyağlı pide ile servis edilmesini isterdim. Köftenin yağını ve suyunu muhafaza etmesi için en önemli özelliklerinden biridir tereyağlı dilimlenmiş pide. Bir de koklamak sureti ile fark edilebilir. İçerisine kekik ve kimyon gibi baharatlar konulmaz. Tattığımız köfte çok pişmemişti. Bu da Akhisar köftesinin en önemli özelliği. Garnitüründe pide olmalıdır. Ve ilave olarak yeşil biber, maydanoz, sulu soğanlı piyaz ve rokka. Akhisar köftesinin bu garnitürleri de servis edilirse ve mönüye dahil edilirse çok daha lezzetli ve ideal bir spesiyal olmuş olur diye düşünüyorum. Bu haliyle de çok lezzetli oldu. Tam bir damak tadı. Tavuk şiş de ayrı bir lezzette. Zeytinyağında ve pul biber gibi baharatlar içerisinde dinlendirildiğinin yumuşaklığını da damak tadınızda hissedersiniz. Adeta yumuşak. Bazı mekanlarda restorantlarda tavuk şiş siparişinden kaçınırım. Çok sert ve ağzınızda çiğnenemez bir hal alır. Tadın tuzunu da almazsınız. Bir de soğuyunca sertleşir. Ama buradaki tavuk şiş ile Akhisar köftenin tadı gerçekten çok güzel ve lezzetli. Yolunuz buralara düşerse Aytekin beyin bu özel spesiyallerini tadın. Uzun süreli yemek almanız gerekmez. Bülent dostum da hem tavuk şişi hem de Akhisar köftenin lezzetini çok beğendi. Mağusalı ve buraya ilk kez geldi. Biraz kenar kalmış bir mekan gibi. Tavuk şiş ve Akhisar köftenin lezzetini tadın. Granitürleri de servis edilirse çok daha nefis bir lezzet alacağınızı söyleyebilirim.

TEL: 0548 836 36 68

ADRES: MAĞUSA OTOBÜS TERMİNALİ