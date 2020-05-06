Kocareis Kamp Alanı’nda imar paniği

Devrim DEMİR

Yeniboğaziçi’nde 2005 yılında hayata geçirilen Kocareis Karavan Kamp Alanı önünde geçtiğimiz gün yaşanan hareketlilik bölgede yeni bir imar endişesi yarattı.

2003 yılında Özel Çevre Koruma ilan edilen ve inşaat izni yasağı getirilen bölgedeki düzleştirme çalışması, akıllarda soru işareti yarattı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, arazinin özel mülk olduğunu Altay Kocareis’e ait arazide sadece düzeltme yapıldığını ifade etti.

Zurnacılar, ülkede yaşanan salgın nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararı olduğunu işleme müdahale edildiğini, bölgede her hangi bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Zurnacılar: “Bölgede kontrolü sağlayamıyoruz”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Başkan Mustafa Zurnacılar, bölgenin 2003 yılında Özel Çevre Koruma ilan edilmesine rağmen 1995 yılında alınan iznin 2005’te hayata geçirildiğini belirtti. Zurnacılar, herhangi bir inşaat izninin verilmediği bölgede özel mülk üzerinde düzeltme yapıldığını ancak müdahale edilerek polisin devreye girdiğini kaydetti.

Zurnacılar, “Özel mülk üzerinde bir takım düzeltmeler yapan arazi sahibi yaşanan salgın nedeniyle Bakanlar Kurulu kararınca işlemini 4 Mayıs itibarı ile yapması gerekirdi. Biz olaya müdahale ederek, polisi devreye koyduk. Kent olmamıza rağmen, izin makamı yapılamadık. Her türlü ekipman ve personele sahibiz ancak kendi bölgemizde kontrolü sağlayamıyoruz. Bölgemize Mağusa Kaymakamlığı bakıyor, ‘Kent’ olmamıza rağmen kendi bölgemizin kontrolünü sağlayamıyoruz ve bu bizim için çok ciddi bir sıkıntı. Karavan kamp alanında imarlaşma söz konusu değildir, Kaymakamlık bu konu ile ilgili çalışma başlattı. Birçok belediyede bizde ceza yaptırımı ile ilgili elimizin güçlenmesine ihtiyaç var. Ceza kesme yetkimiz olduğu halde en fazla 8 TL ile sınırlıyız bu şekilde kontrolü nasıl sağlayacağız” dedi.