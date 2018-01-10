Koalisyona formül aranıyor

Yeni dönemde hükümetin kurulması için 26 milletvekiline ihtiyaç duyuluyor, bu sayıya ulaşabilmek için de 6 hükümet modeli ortaya çıkıyor.

Ayşe GÜLER

DP ve CTP’nin oy kaybettiği, UBP ile az da olsa TDP’nin oylarını arttığı seçim sonuçlarının netleşmesi ile gözler kurulacak yeni hükümete çevrildi.

Açıklanan resmi sonuçlara göre UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, YDP 2, DP 3 vekille temsil edilecek.

Yeni dönemde hükümetin kurulması için 26 milletvekiline ihtiyaç duyuluyor, bu sayıya ulaşabilmek için de 6 hükümet modeli ortaya çıkıyor.

Yasaların hazırlandığı, hatta bütçenin de onaylanarak meclis genel kuruluna gönderildiği Meclis komitelerinde ise bir partinin grubu bulunması için en az 5 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Koalisyon şemsiyesi altında hükümet kuracak partilerin meclis komitelerinde de çoğunluğu elinde tutması gerekiyor.

Seçimden birinci parti çıkan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün nasıl bir yol izleyeceği merak uyandırıyor.

Hem CTP hem de HP’nin UBP ile koalisyon kurmayacağını açıklaması, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in ‘UBP-YDP-DP Koalisyonu’na sıcak bakmadığını’ ifade etmesi koalisyon modellerini zorluyor.

UBP-CTP: 33 (Sayısal olarak güçlü ancak CTP Başkanı Tufan Erhürman UBP ile koalisyona girmeyeceğini açıkladı) UBP-HP:30 (HP Parti Meclisi UBP ile koalisyon görüşmesi yapılmayacağını açıkladı) UBP-YDP-DP: 26 (DP Genel Sekreteri Afet Özcafer bu koalisyona sıcak bakmadığını söyledi)

UBP-CTP: 33

Sayısal olarak en ‘güçlü’ alternatif olarak UBP-CTP Koalisyon Hükümeti ortaya çıkıyor. Ancak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hem seçim öncesi hem de seçim sonrası yaptığı açıklamalarla bu koalisyonu reddetmesi söz konusu alternatifi de ortadan kaldırıyor.

UBP-HP:30

Seçim sonuçlarının ardından UBP-HP Koalisyon Hükümeti seçenekler arasında yer alıyor.

Ancak HP Parti Meclisi’nin aldığı ortak kararla UBP ile koalisyon kurmayacağını açıklaması, olası UBP-HP Koalisyon Hükümetini de yok ediyor.

UBP-YDP-DP: 26

‘Sağ hükümet’ olarak da adlandırılabilecek UBP-YDP-DP koalisyon hükümeti de 26 milletvekili ile yeni dönemde gündeme gelebilir.

Ancak DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in ‘UBP-DP-YDP Koalisyonu’na sıcak bakmam’ açıklaması, bu hükümet modelini de çürütüyor.

UBP’siz tek formül: CTP-HP-TDP-DP koalisyonu

Olası hükümet modelleri arasında UBP’nin yer almadığı tek formül CTP-HP-TDP-DP koalisyon modeli olacak…

Toplam 27 milletvekili ile Meclis’te yer alabilecek olası hükümet modeli, rakamsal açından mümkün görülse de 4 partili bir yapının siyaseten sorunları da beraberinde getirebileceği konuşuluyor.