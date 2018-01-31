KOALİSYON PROTOKOLÜ İMZALANIYOR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümeti kurma görevinin ardından 4’lü koalisyona yönelik 2. görüşme bugün gerçekleşti. 4 parti başkanı saat 14.00'de CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın açıklaması yaptı.

Erhürman, “Dört parti başkanı olarak uzlaştık yarın sabah 11 de koalisyon protokolü imzalamak için bir araya geleceğiz. Hedefimiz Protokolü Meclis Mavi Salonda imzalamak.

Cuma sabahına Bakanlar Kurulu Listesi’ni Cumhurbaşkanı’na sunmayı da hedefliyoruz”

Bakanlıklar konusunda mutabakata varıldı, bakanların kim olacağına ilişkin de çalışmalar sona geliniyor.”

Erhürman, Meclis Başkanlığı’nın TDP’den olmasının ‘İçtüzüğe uygunluğuna’ ilişkin soru üzerine ise, “O konudaki hukuki çalışma devam ediyor. Hukuk mercilerinden de görüşler talep edildi. Hukuka uygun bir çözüm formülü üreteceğiz”

Görüntü Ayşe Güler