‘KKTC Yurttaşlığından’ çıktı!

Kamuoyunda en fazla tartışılan konuların başında gelen ‘yurttaşlık’ ile ilgili ilginç bir karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

UBP-DP Hükümeti tarafından verilen 2 bin ‘istisnai yurttaşlığın’ mercek altına alındığı dönemde; Muharrem Gürdal isimli kişi 1997 yılında aldığı KKTC yurttaşlığından 21 yıl sonra çıktı.

Bakanlar Kurulu; 29 Eylül 1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ile KKTC Yurttaşlığı’na alınan 12.12.1946 Kavak doğumlu Gürdal’ın Yurttaşlık Yasası’nın 13’üncü maddesi uyarınca yurttaşlıktan çıkarılmasına izin verdi.