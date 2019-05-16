"Kısmet" 8. kez ABD'de

SENE Uluslararası Film, Müzik ve Sanat Festivali’nin resmi seçkisine kabul edilen Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet” 8’inci kez Amerika Birleşik Devletleri’nde gösterilecek.

SENE, “Kısmet”in resmi seçkisine girdiği 18’inci uluslararası festival oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet” bu yıl 11’inci kez düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından binlerce başvuru alan festivalin resim seçkisine kabul edilmesiyle ABD’de 8’inci kez gösterime girecek.

“BAŞVURMAYA DEĞER EN İYİ 50 FESTİVAL LİSTESİ”NDE

SENE, ABD’nin Rhode Island eyaletinde 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kısmet’in festivalindeki gösterimi, cumartesi günü Providence şehrindeki Colombus Sineması’nda olacak.

Festival, Amerikan Sinema Dergisi “Movie Maker”in hazırladığı “Başvurmaya Değer En İyi 50 Festival” listesinde yer alıyor. Üç yıldır üst üste bu listeye girmeyi başaran SENE, ABD’de “New England” olarak bilinen bölgenin en iyi bağımsız film festivali olarak da kabul ediliyor.

“Kısmet” geçen yıl ekim ayında dünya prömiyeri sayılan ilk gösterimini yine “Movie Maker” dergisinin listesinde yer alan ve ABD’nin Kansas eyaletinde gerçekleştirilen “Tallgrass Film Festivali”nde yapmıştı.

Aralık 2018’de Brezilya’dan izleyici ödülü kazanan Kısmet, bugüne kadar 33 ülkede gösterildi.

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.