Kısıtlı geçiş için temas

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın direktifleri doğrultusunda, “çalışanlar, öğrenciler ve sağlık amaçlı” kuzey ile güney arasındaki karşılıklı geçişler için Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı ile temas çalışmalarına başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Pilli, vatandaşların mağdur olmaması için güneydeki kurumlarla işbirliği yapmak üzere girişim başlattıklarını, karşılıklı geçişlerle ilgili ortak ve eş zamanlı hareket etmek istediklerini, gerekli sağlık koşullarının sağlanması için adım atılacağını kaydetti.

Pilli vatandaşların mağdur olmaması adına, vakit kaybetmeden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sağlık bakanlığı yetkililerinden ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nden görüş alınarak bir plan hazırlanacağını bildirdi.

Pilli ayrıca Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoanno ile de temasta bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.