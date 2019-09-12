Kıbrıslı Rumlar kuzeyde kredi kartıyla 14 milyon Euro harcadı

Kıbrıslı Rumların, 2019 yılının ilk 8 ayı içerisinde, Kıbrıs'ın kuzeyinde kredi kartlarıyla 14 milyon Euro, Türkiye’de de 4 milyon Euro harcadıkları bildirildi.

Politis gazetesi, JCC şirketinin verilerine dayanarak, Kıbrıslı Rumların Ağustos ayında kredi kartlarıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde 2,11 milyon Euro, Türkiye’de de 725 bin 228 Euro harcadığını yazdı.

Gazete, “Türk kredi kartlarıyla” ise Güney Kıbrıs’ta, 2019’ın ilk 8 ayı içerisinde 11,4 milyon Euro, sadece Ağustos ayında ise 1,77 milyon Euro harcandığını kaydetti.