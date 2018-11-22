Kıbrıs’ın Geleceği: Gençler Tartışıyor

YENİDÜZEN

Kıbrıs’ın güneyinden ve kuzeyinden gençler Kıbrıs’ın geleceğini konuşacak. Almanya’dan Deutsche Welle ve Kıbrıs’tan POLİTİS ile YENİDÜZEN, yaşları 16-18 arasındaki iki Kıbrıslı Rum ile iki Kıbrıslı Türk genci Kıbrıs’ın geleceğinin tartışılacağı panelde bir araya getiriyor.

7 Aralık 2018 Cuma günü saat 17:00’de, Lefkoşa’nın güneyinde, Lokmacı/Ledra Caddesi paralelindeki Vasiliou Voulgaroktonou Sokak’ta yer alan POLİTİS gazetesi binasının zemin katında gerçekleşecek olan etkinlik, Deutsche Welle temsilcisinin açılış konuşması ile başlayacak.

Panelde, Politis gazetesi editörünün moderatörlüğünde gençler soruları yanıtlayacak ve panel süresince izleyicilerin de tartışmaya katkı koymalarını teşvik edilmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve gençlere açık olarak düzenlenecek panelde, katılımcılara Kıbrıs’ın mevcut durumu ve çözüm ya da çözümsüzlük koşullarında yurtlarının geleceğini tartışma imkanı verilecek.

Paneli izleyenler çoğu kez siyasi tartışmaların dışında bırakılan bu yaş grubunu dinleme ve anlama imkanı da sağlanacak.

Panelin ardından “The Handmade Band" grubu ve JohnPicpas & UncleMete eşliğinde gençler için eğlence düzenlenerek, ikramda bulunulacak.

Panelle ilgili bilgi almak isteyenlerin 22 861 861 numaralı telefondan irtibata geçebilirler.