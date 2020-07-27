Kıbrıs’a gelecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü
Mersin'de Kıbrıs’a sevk edilecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü, 10 yaralı.
A+A-
Mersin'de Kıbrıs’a sevk edilecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü, 10 yaralı.
NTV’nin haberine göre Mersin Mut'ta askerlerin sevk edildiği otobüs, freni boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ve 5 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.
KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkiinde devrildi.
Bu haber toplam 847 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler