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Kıbrıs’a gelecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü

Kıbrıs’a gelecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü

Mersin'de Kıbrıs’a sevk edilecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü, 10 yaralı.

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Mersin'de Kıbrıs’a sevk edilecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü, 10 yaralı.

NTV’nin haberine göre Mersin Mut'ta askerlerin sevk edildiği otobüs, freni boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ve 5 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkiinde devrildi.

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