Kıbrıs’a gelecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü

Mersin'de Kıbrıs’a sevk edilecek askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü, 10 yaralı.

NTV’nin haberine göre Mersin Mut'ta askerlerin sevk edildiği otobüs, freni boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ve 5 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkiinde devrildi.