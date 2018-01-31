Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, 55’inci dönem ilk toplantısını gerçekleştirerek Oda Başkanlığına Turgay Deniz’i seçti ve yeni Yönetim Kurulu’nu oluşturdu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55’inci dönem Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni Oda Meclisi, ilk toplantısını 31 Ocak 2018 Çarşamba akşamı KTTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirerek Oda Başkanı, iki Başkan Vekili ve altı Yönetim Kurulu üyesinden oluşan dokuz kişilik yeni Yönetim Kurulu’nu belirledi. KTTO’nun yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Turgay Deniz (Başkan)

Mehmet Eziç (Başkan Vekili)

Semral Erel (Başkan Vekili)

Alp Cengiz Alp

A. Serhan Kaner

Emre Olgun

Selen Necat Gürkan

Serhan Kombos

Vargın Varer