Kıbrıs Sanat Keman bölümü öğrencileri Tokyo’da konser verdi

54.Suzuki Grand Concert’e davet alan Kıbrıs Sanat öğrencileri 4 Nisan Çarşamba günü Tokyo’da Ryogoku Kokugikan Sumo Arena’da konser verdi.

Yaklaşık 2.000 Suzuki öğrencisinin katıldığı konserde 6 Kuzey Kıbrıs’lı çocuğumuz da kemanlarıyla sahnedeki yerini aldı.

Konseri izlemek üzere Arena’ya gelen Japonya İmparatoru, eşi ve Prenses binlerce izleyicinin alkışlarıyla karşılandılar.

Son derece etkileyici bir atmosfer içinde çalan çocuklarımız konser sonrası duygularını gizleyemeyerek büyük bir gururla göz yaşlarına boğuldular.

Kuzey Kıbrıs hatta Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren 6 keman öğrencisi Eriz, Ekin, Lara, Nehir, Sesil ve Senem Kuzey Kıbrıs’ın Tokyo’daki sesi oldular. Lisanslı suzuki keman eğitimcisi Gözlem Özdeğirmenci ve İzlem Özdeğirmenci ile çalışmalarını sürdüren öğrenciler çok geniş bir repertuvar ile konserde yer almayı başardılar.

Davete katıldılar…

Kıbrıs Sanat keman öğrencileri Suzuki Grand Concert’in ardından TC Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan’ın Büyükelçilikteki davetine katılarak bir de küçük konser verdiler. Büyükelçi Mercan harika bir ev sahipliği yaparak çocuklarımıza övgüler yağdırdı. "Burası sizin evinizdir, Japonya ile ilgili her konuda yanınızdayım. Haberim olsun" dedi. Çocuklar Türk mutfağını içeren yemekleri görünce mutluluklarını gizleyemediler.