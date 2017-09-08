Kıbrıs Ak Ocakları'ndan açıklama

Kıbrıs Ak Ocakları, FETÖ konusunda en ufak bir şaibenin bile araştırılmasını istedi.

Kıbrıs Ak Ocakları’ndan yapılan açıklamada, “Ne şiş yansın ne kebap tarzında açıklamalar yapan kişi ve kurumlara rastlıyoruz. .. En ufak bir şaibeye karışmış olan bile iyice araştırılıp aklansın veya cezasını bulsun. Yoksa bunların varlığı ve alanlarını daha da genişletmesi insanı dinden de, vatandan da soğutur” ifadelerine yer verildi.