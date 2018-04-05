Kıb-Tek’te ‘ek mesai’ soruşturması

Kıb-Tek’te kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yakın markajına alındı.

UBP-DP Hükümeti döneminde, görevde olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye toplu iş sözleşmesindeki %25 oranı üzerinde yapılan ek mesai ödemesi ile ilgili araştırma sürüyor.

Başbakanlık Denetleme Kurulu, dün Kıb-Tek’e giderek konuyla ilgili bilgi ve evrakları talep etti.





Gürcan Erdoğan’dan YENİDÜZEN’e: 66 bin 500 TL ödedik



Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, YENİDÜZEN’e şoförüne yapılan ek mesainin 66 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Gazeteci Başaran Düzgün ise bu rakamın 336 bin TL olduğunu iddia etti, belgeler ortaya koydu.

Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan: “Şoförlüğümü yaptı, arızalara geldi. %40’a yakın ek mesai ödedim”







Ayşe GÜLER



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te kamuoyuna yansıyan ‘ek mesai’ konusu, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından incelemeye alındı.

UBP-DP Hükümeti döneminde, görevde olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’in üzerinde yapılan ek mesai ödemesi ile ilgili araştırma başlatıldı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu, dün Kıb-Tek’e giderek 2016 Haziran-2018 Ocak döneminde söz konusu kişiye yapılan ek mesai ödemesine yönelik bilgi ve evrakları talep etti.

Alınan bilgi ve evraklar incelenecek, Başbakan Tufan Erhürman’a bu konuda rapor sunulacak.

Havadis gazetesinde Başaran Düzgün’ün köşe yazısıyla birlikte gündeme taşınan ek mesai konusu, böylece, yeni dönemde Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun araştıracağı ilk ciddi iddia oldu.

Ek mesai gerekçesi: ‘Makam şoförlüğü ve arızalara gitmesi’

Genel hizmet işçisi statüsünde olan H.İ’ye ‘makam şoförlüğü ve arızalara gitmesi’ gerekçesiyle ek mesai ödemesi yapıldığı iddia edildi, söz konusu kişinin ‘arıza giderme ehliyeti, yetkisi ve yeteneği’ bulunmadığı da öğrenildi.

Öte yandan mevzuata göre; brüt maaşının %25’ini geçmeyecek şekilde personele ek mesai ödemesi yapılabiliyor.

Ancak bazı özel hizmetlerle ilgili %50’ye kadar, ‘elzem’ olarak ifade edilen arıza giderme ve santral hizmetlerinde ise %100’e yakın ek mesai ödemesi verilebiliyor.

Nami: “Önce araştırma, sonra rapor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Başbakanlık Denetleme Kurulu ile Kıb-Tek yetkililerinin dün ilk görüşmelerini gerçekleştirdiğini söyledi, yapılan araştırma sonrasında ortaya çıkan tespitlerin rapor halinde Başbakan Tufan Erhürman’a sunulacağını belirtti.

Kıb-Tek Müdürü Mehmet Salih Gürkan ise soruşturma sürecinin başladığını, konunun araştırıldığını ifade ederek, söz konusu kişinin emeklilik müracaatında bulunduğunu, şu anda izinlerini kullandığını da açıkladı.

Erdoğan: “66 bin 500 TL’lik ek mesai ödedim…”

Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ise şoförüne yapılan ek mesainin 66 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan, bir kurum müdürünün şoförünün olmasının zaruri olduğunu savundu, “Gerek şoför olarak çalıştığı, gerekse benimle birlikte arızalara gittiği için ek mesailer verildi” dedi.

SORUŞTURMA NE AŞAMADA?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami:

“Tespitler rapor halinde Başbakan’a sunulacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Başbakanlık Denetleme Kurulu ile Kıb-Tek yetkililerinin dün ilk görüşmelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Nami, basına yansıyan konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü, yapılan araştırma sonrasında ortaya çıkan tespitlerin rapor halinde Başbakan Tufan Erhürman’a sunulacağını belirtti.

Kıb-Tek Müdürü Mehmet Salih Gürkan:

“Soruşturma başladı, araştırma sürüyor”

Kıb-Tek Müdürü Mehmet Salih Gürkan, soruşturma sürecinin başladığını, konunun araştırıldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Gürkan, söz konusu kişinin emeklilik müracaatında bulunduğunu, şu anda izinlerini kullandığını açıkladı.

İddiaların odağındaki isim, Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan YENİDÜZEN’e konuştu: Şoförlüğümü yaptı, benimle birlikte arızalara geldi...

%40’a yakın ek mesai ödedim

Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan şoförüne yapılan ek mesainin 66 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan, bir kurum müdürünün şoförünün olmasının zaruri olduğunu savundu, “Gerek şoför olarak çalıştığı, gerekse benimle birlikte arızalara gittiği için ek mesailer verildi” dedi.

Erdoğan, şoförünün aldığı ek mesai ödeneğinin Kıb-Tek çalışanları arasında ‘en son’ sırada yer aldığını, bunun çok üzerinde ek mesai alan personelin bulunduğunu savunarak, “Bu ne ilktir, ne de son olacaktır” dedi.

%25’e kadar ek mesai ödenmesinin kamu görevlileri için geçerli olduğunu, ilgili yasada hem sağlık hem de Kıb-Tek’te yüzde 100’e yakın ek mesai hakkı tanındığını ifade eden Erdoğan, şoförüne ödenen ek mesainin yüzde 40 civarında olduğunu söyledi.

Konunun çok abartıldığını ve hukuki işlem başlattığını da aktaran Erdoğan, özetle şöyle devam etti: Bir kurum müdürünün şoförünün olması zaruri bir ihtiyaçtır.7-24 devam eden şebeke var. İdaredeki en büyük sorumluluk kurum müdürünündür. Ülke genelindeki arızalara 7 gün 24 saat müdahil olmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle de ertesi gün araç sürmek, kazaya sebebiyet vermek doğru değildir. Yasaya göre; trafo merkezine tek başına giremezsiniz, yanınızda biri olması gerekiyor. Yasa dışı yapılan uygulama yok. Kıb-Tek personelinin fahiş parayla çalıştırıldığını göstermeye çalışılıyor, özelleştirmenin önünü açılmak isteniyor. Şoförüm, arızaları takip ettiğim için benimle birlikte kaldı. Müdahale anlamında değil, benimle birlikte bekledi.