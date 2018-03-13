KIB-TEK yönetimi belirlendi
KIBTEK'in yeni yönetim kurulu belirlendi
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK)’nun yeni yönetim kurulu Başbakan Tufan Erhürman tarafından onaylandı.
Başbakan Erhürman’ın onaylamasının ardından bugün itibariyle göreve atanan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Ahmet HÜDAOĞLU
Asbaşkan: Asım ÖZER
Üye: Halil Akansel
Üye: Emre Efendi
Üye: Yusuf Avcıoğlu
Üye: Ercan Hoşkara
Üye: Şevket Şenbülbül
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