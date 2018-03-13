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KIB-TEK yönetimi belirlendi

KIB-TEK yönetimi belirlendi

KIBTEK'in yeni yönetim kurulu belirlendi

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK)’nun yeni yönetim kurulu Başbakan Tufan Erhürman tarafından onaylandı.

Başbakan Erhürman’ın onaylamasının ardından bugün itibariyle göreve atanan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

 

Başkan: Ahmet HÜDAOĞLU

Asbaşkan: Asım ÖZER

Üye: Halil Akansel

Üye: Emre Efendi

Üye: Yusuf Avcıoğlu

Üye: Ercan Hoşkara

Üye: Şevket Şenbülbül

 

 

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