Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kermiya'da kaçak et
Kermiya'da kaçak et

Kermiya'da kaçak et

Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasında gerçekleştirilen polis operasyonunda bir araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 89 kg ağırlığında 4 adet kesilmiş kuzu eti bulundu

A+A-

 Polis, bugün saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasında , A.K’nin (E-37), yönetimindeki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 89 kg ağırlığında 4 adet kesilmiş kuzu eti bulunarak emare olarak alındığındı bildirdi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bu haber toplam 195 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler