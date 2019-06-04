Kermiya'da kaçak et
Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasında gerçekleştirilen polis operasyonunda bir araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 89 kg ağırlığında 4 adet kesilmiş kuzu eti bulundu
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Polis, bugün saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasında , A.K’nin (E-37), yönetimindeki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 89 kg ağırlığında 4 adet kesilmiş kuzu eti bulunarak emare olarak alındığındı bildirdi.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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