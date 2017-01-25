KEN 0 ICIHI SUSHİ & GRİLL RESTAURANT

Zekai Altan

Amsterdam’a ilk adım. Gece saat 20.00. Hava soğuk. Bizi karşılayan dostlarımız Erdinç ve hanımı Funda. Otele yerleştikten sonra bizi yemeğe çıkardılar. Yemek için Amsterdamlıların favorileri olan ve tattıkları bir mutfak. Japon mutfağı. Her tarafı pırıl prıl olan yollardan gezerek gittik. Amsterdam bir rüya şehir. Su içerisinde yüzen bir şehir. Adeta büyüleyici. Gittiğimiz restoran Sushi & Grill Restaurant. Bir japon restoranı.

Mekân pırıl pırıl. 0 derece bir soğuk. Personelin tümü Japon. Çekik gözlüler. Ve güleryüzlü ve sempatik. Restorant dolu. Sigara içmek yasak. Sigara içenler soğuk havada dışarıda. Biz dahil.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü kartı çok zengin. Uzakdoğu mutfağı. Alışık olmadığımız yemek isimleri. Ve her masada chop-stick. Eğer chop-stick kullanamıyorsanız size özel olarak bağlanmış getiriyorlar eğer onu da kullanamyorsanız size çatal-bıçak verilir. Biz zor da olsa kullanarak o kütürün gereklerini yerine getirmeye çalıştık. Burada servis farklı Mönü kartı üzerinde sınıflandırılmış ve numaralandırılmış yemekler yazılı. Siparişlerinizi verirken 4 tur olarak servis edilir. Siz birinci turda 5 çeşit seçersiniz. Ondan sona ikinci ve diğer turlar için seçtiğiniz yemekler servis edilir. Küçük tabacıklar içerisinde. Az ve öz. Önceden doymazsınız gibi gelir. Ancak her servis farklı bir lezzette ve sosu ile birlikte. Ve 4. tura gelmeden servisi durdurmak zorunda kalırsınız. Çünkü doymuş olursunuz. Tüm yiyecekler tamamen doğal ve doğaya özgü. Çok sağlıklı bir beslenme. Ben bayıldım. Özellikle soslu servis edilenler tam bir damak tadı.

AMSTERDAM’DA BİR HARİKALAR MUTFAĞI

Bir ülkeyi daha iyi tanıyabilmek için o ülkenin yemeklerinden yemek lazımdır. Bir ülkenin yemekleri o ülkenin ulusal karakterini, lezzet tercini, estetik anlayışını, hayat biçimini vb. gösteren öğelerden biridir. Bu sebeptendir ki ‘yemek kültürü’ denilir. Japon mutfağı deyince insanların ilk aklına gelen sushi olur fakat aslında, tempura, sukiyaki, udon, okonomiyaki, soba, ramen vb. yemekleri ile çok çeşitli ve zengin bir mutfaktır. Aşağıda Harikalar Mutfağı Japon mutfağından sizler için tattığım yemekleri ve kısa açıklamalarını anlatmalıyım; .

Japon mutfağı deyince pirincin önemini vurgulamadan geçmek olamaz. Bizdeki ekmek kültürü neyse Japonlarda da pirinci aynı şekilde görebiliriz. Bunun yanında bir ada ülkesi olması dolayısı ile balık ve deniz ürünleri, birçok kültürün Çin’den gelmesinden dolayı da Çin mutfağının etkileri de oldukça hissedilebilir.

Birçok kaynak Japonların uzun yaşamalarını yemek adetlerine bağlamaktadır. Japon mutfağını yakından incelediğinizde bunda oldukça büyük bir gerçek payı bulabilirsiniz. Buna başlıca örnek vermek gerekirse Japonlar doğaya olan bağlılıklarından dolayı mümkün olduğunca yemeklerinde kullandıkları malzemelerin doğal özelliğini bozmamaya gayret ederler.

Aşırı baharatlı, tuzlu veya tatlı yemeklere Japon mutfağında rastlamanız oldukça nadirdir. Bir Japon restorana gittiğinizde en zor bulacağınız şey tuzdur. Japonlar genelde tuz yerine soya sosu kullanırlar.

JAPON MUTFAĞI

Pirinç; Japonya Mutfağı'nın en çok sevilen ürünlerinden biri. Tarihi 2000 yıl öncesine kadar gidiyor. Hatta Japonca pişmiş pirinç ve yemek kelimesi aynı kullanılıyor. Pirinç lapası et yemeklerinin yanında getiriliyor. Pirinç lapasının yanında limon ve taze yeşil soğan da servis ediliyor. Pirinç lapası, yeşil soğan ve limonu birbirine karıştırıp etin yanında yiyebilirsiniz.

Pirinç lapası dışında; pirinç keki, pirinç tatlısı gibi bir çok şekilde kullanılıyor.

Tempura kızartılmış deniz ürünleri ve sebzelerle yapılan Japonya'nın en sevilen yemeklerinden biridir.

Tofu soya sütüyle hazırlanan bir çeşit peynirdir. Tatlı veya tuzlu bir çok yemeği hazırlarken tofu kullanılıyor. Kahvaltılarda beyaz peynir yerine Tofu veriliyor.

Udon Noodles, buğday unundan yapılan bir çeşit eriştedir. Bir çok restaurantta sıcak veya soğuk olarak bulabilirsiniz.

Soba, karabuğdaydan yapılan bir çeşit eriştedir. Japonya'nın en meşhur yemeklerinden biridir.

Sashimi ince ince dilimlenmiş ve çiğ olarak servis edilen et yemekleridir. Genellikle balık ürünlerinden Sashimi yapılıyor. Nadiren de olsa sığır ve geyik etinden de Sashimi yapılıyor. Bazı restaurantlarda ana yemeklerden önce veya yemeğin yanında da Sashimi getiriliyor.

Tempura, Japon Mutfağı'nın en sevilen lezzetlerinden biri. Tempura bir çeşit kızartma. Sebze veya balık kızartılarak yapılabiliyor.

Et yemekleri de mönülerde çok yaygın. Masanın ortasında barbekü yapılıyor. Etin yanında bir çok sebze getiriyorlar. Etin yanında wasabi sos geliyor. Wasabi, turp benzeri bir bitki. Wasabi sosu, bu bitkiden elde edilen çok acı bir sos. Güney Kore ve Japon Mutfağı'nın olmazsa olmazları arasında olan balık, bir çok şekilde servis ediliyor.

Japonlar yemek sunumlarına çok önem veriyorlar. Yediğiniz yemeklerin hepsi çok taze ve lezzetli oluyor.

Japon Mutfağı'nın en meşhur yiyeceklerinden biri olan Sushi de yanında sosla servis ediliyor.