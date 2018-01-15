Limasol Bankası ve iştirakleri sanata ve sanatçıya verdiği destek ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Girne Sanat Galerisi Limasol Sigorta tarafından güvece altına alınırken, bu anlamlı destek takdir ile karşılandı.

Girne Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete konulan eski trafo binası olarak bilinen Girne Sanat Galerisi’nin sigortalanmasıyla ilgili imza töreni düzenlendi. Girne Sanat Galerisi’nde yapılan törende Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler sigorta sözleşmesine imza koydu. Törenin ardından Hüseyin Kemaler Girne Sanat Galerisi binasının poliçesini başkan Güngördü’ye teslim etti.

Güngördü: “Kamuya ait ilk galeri”

Nidai Güngördü törende yaptığı konuşmada, Girne Sanat Galerisi’nin kamuya ait ilk galeri olduğuna dikkat çekti. Nidai Güngördü, galerinin; sergi, söyleşi ve kitap tanıtımı gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığına vurgu yaparak, kent halkına kazandırılan binanın Limasol Sigorta tarafından herhangi bir bedel ödenmeden sigortalandığını kaydetti. Güngördü, binayı sigortalayan Limasol Sigorta yetkililerine belediye meclis üyeleri ve kent halkı adına teşekkür etti.

Kemaler: “Bina ve eserleri de güvence altına aldık”

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler yıkılmak üzere olan eski trafo binasını restore ederek Girne’ye sanat galerisi olarak kazandıran Nidai Güngördü ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Kemaler, risklere karşı binayı herhangi bir bedel almadan sigortalamanın mutluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sergilenecek eserlerin de sigortalanacağını dile getirdi. Kemaler ayrıca binanın sigortalandıktan sonra alınacak tedbirlerle ilgili yardımcı olunacağını sözlerine ekledi. Lha