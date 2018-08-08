Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış kabul edecek

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kurban Bayramı nedeniyle bağış kabul edecek.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre,vatandaşlar, kurban bağışlarını banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan Vakıf binasına gelerek +90 (392) 227 0616 veya +90 (392) 227 0617 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşarak gerçekleştirebilecekler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesapları ise şunlar:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 10-304-0000000965, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

Açıklamada, “Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser konusunda daha etkin mücadele edebilmek ve toplumsal dayanışmayı sağlayabilmek için kurban bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na yaparak, kanserle mücadele eden çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına siz de destek olabilirsiniz” denildi.

Açıklamada, 2001 yılında kurulan Vakıf’ın, hayır kurum olarak kanserle mücadele eden çocuklara tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte olup, onların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını halktan gelen bağışlarla sürdürebildiği vurgulandı.