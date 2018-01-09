KAZA UCUZ ATLATILDI

LE 514Z plakalı araç ve 63Aj181 plakalı motorun karıştığı kazada motor sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir trafik ışıklarında saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada motor sürücüsünün yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinde.

Yenişehir ışıklarında kazanın meydana geldiği şerit trafiğe kapatıldı, akış, polis kontrolü ile ışıkların gerisindeki tali yoldan yapılıyor.

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA