Kaza korkuttu: 4 yaralı

Dilekkaya – Kırıkkale anayolu üzerinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 18:00 sıralarında, Dilekkaya – Kırıkkale anayolu üzerinde, Özlem Eşmener (K-28), yönetimindeki NB 027 plakalı araç ile Dilekkaya istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Savaş Kara (E-55) yönetimindeki GY 817 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 817 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülşen Kara (K-47) ve Fatih Atagül (E-32) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında alındı.

Soruşturma devam ediyor.