Kaymaklı Rifat’ı kaptı

Yeni sezon öncesi takımdaki birçok oyuncusunu kaybeden ve yeni bir oluşum içerisine giren Küçük Kaymaklı’nın son takviyesi Rifat Hacıarifoğlu oldu. Daha önce Yenicami ile anlaşan ancam transferi gerçekleşmeyen Rifat Hacıarifoğlu serbest transfer ile yeşil siyahlı takıma transfer oldu. Son olarak Serdarlı’da oynayan Rifat kendisini K.Kaymaklı futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda atarken, oyuncuya Akay Aşina eşlik etti.