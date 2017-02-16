Kaymaklı farkı geçti: 6-0

STAT: Şehit Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Serdar Bilgimer

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Serhan Önet, Taner Bingöllü, Mehmet Kaygısız (Dk.72 Bahadır Göçben), Çağrı Kıral, Bayram Anday, Herve Amani (Dk.67 Hüseyin Adal), Uğur Gök, Remzi Betmezoğlu, Odo Joshua (Dk.73 Mete Sağır), Doğukan Demirman

LEFKE: Zeki Çetinkol, Amstrong Chidi, Arif Solkanat, Stelios Kittos, Yılmaz Şipal, Allen Assogba, Semih Ünaldı, Ozotite E. Smart, Cemal Cemsal, Rahmi Çelik, Kasım Tağman

GOLLER: Dk.11 Bayram Anday, Dk.29 Odo Joshua, Dk.45 Amani, Dk.59 ve 67 Remzi Betmezoğlu, Dk.62 Uğur Gök (K.Kaymaklı)

Koopbank Kıbrıs Kupası’nın 2’nci turunda Lefke’yi konuk eden Küçük Kaymaklı rakibini 6-0’lık farklı bir skorla çeyrek finale yükseldi. Siyah yeşillilerin gollerini Uğur Gök, Bayram Anday, Odo Joshua, Herve Aman, ve Remzi Betmezoğlu (2) attı.